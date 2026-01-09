Від «Тенета» Нолана до «Термінала» Спілберга: які фільми заборонило Держкіно у 2025 році

Державне агентство України з питань кіно за підсумками 2025 року обмежило розповсюдження та демонстрування семи кінострічок на території країни. Загалом упродовж року до Державного реєстру було внесено 2040 назв, включаючи телесеріали, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Основними причинами виключення фільмів із реєстру стала участь у них осіб, які загрожують національній безпеці. Зокрема, під заборону потрапила оновлена версія української картини 2010 року «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» режисера Юрія Іллєнка. Причиною стала участь у зйомках російського актора Микити Джигурди.

Також через російського актора Юрія Колокольнікова було анульовано прокатні посвідчення для чотирьох іноземних стрічок: «Спіймати на гарячому» (2025), «Крейвен-мисливець» (2024), «Тілоохоронець кілера» (2017) та блокбастер Крістофера Нолана «Тенет» (2020).

Крім того, перелік заборонених фільмів доповнили «Термінал» (2004) Стівена Спілберга (через участь Валерія Ніколаєва), а також «Макс 2: Герой Білого дому» (2017) Браяна Леванта (за клопотанням телеканалу ICTV).

Примітно, що за весь 2025 рік жоден суб’єкт кінематографії не звертався до Держкіно щодо реєстрації контенту російського виробництва. Для порівняння: у 2024 році не було заборонено жодного фільму, тоді як у 2023 році під обмеження потрапили дві стрічки.