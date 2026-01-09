Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Від «Тенета» Нолана до «Термінала» Спілберга: які фільми заборонило Держкіно у 2025 році

Артем Черничко 09 січня 2026
547

Державне агентство України з питань кіно за підсумками 2025 року обмежило розповсюдження та демонстрування семи кінострічок на території країни. Загалом упродовж року до Державного реєстру було внесено 2040 назв, включаючи телесеріали, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Основними причинами виключення фільмів із реєстру стала участь у них осіб, які загрожують національній безпеці. Зокрема, під заборону потрапила оновлена версія української картини 2010 року «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» режисера Юрія Іллєнка. Причиною стала участь у зйомках російського актора Микити Джигурди.

Також через російського актора Юрія Колокольнікова було анульовано прокатні посвідчення для чотирьох іноземних стрічок: «Спіймати на гарячому» (2025), «Крейвен-мисливець» (2024), «Тілоохоронець кілера» (2017) та блокбастер Крістофера Нолана «Тенет» (2020).

Крім того, перелік заборонених фільмів доповнили «Термінал» (2004) Стівена Спілберга (через участь Валерія Ніколаєва), а також «Макс 2: Герой Білого дому» (2017) Браяна Леванта (за клопотанням телеканалу ICTV).

Примітно, що за весь 2025 рік жоден суб’єкт кінематографії не звертався до Держкіно щодо реєстрації контенту російського виробництва. Для порівняння: у 2024 році не було заборонено жодного фільму, тоді як у 2023 році під обмеження потрапили дві стрічки.

Мітки
Новини
Читайте також
Гіди на вулкані Етна страйкують через суворі обмеження для туристів Автор манги «Акіра» створив масштабний артоб'єкт у токійському метро Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо випустить книгу про майбутнє Венесуели Фанат відродив MTV на спеціальному сайті без реклами й алгоритмів
У що грати в січні 08 січня 2026 Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.