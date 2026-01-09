Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Дім дитинства Девіда Бові відкриють для публіки

Артем Черничко 09 січня 2026
Будинок у Лондоні, де Девід Бові провів юнацькі роки та написав легендарну композицію Space Oddity, відкриють для публіки 2027 року. Про ініціативу оголосили 8 січня — у день народження артиста та напередодні десятих роковин його смерті.

Будівлю на вулиці Плейстоу-Гроув у Бромлі, де музикант мешкав з 8 до 20 років, викупила організація Heritage of London Trust. Проєкт планують реалізувати як «імерсивний досвід». Завдяки раніше невідомим архівним матеріалам інтер’єр буде повністю відновлено до стану початку 1960-х років.

Як зазначив куратор виставок Бові Джеффрі Марш, саме в цій маленькій спальні відбулася трансформація звичайного школяра з передмістя у майбутню світову зірку. Сам музикант згадував, що кімната була його «власним всесвітом» із книгами та програвачем.

Окрім екскурсій, у будинку планують проводити творчі воркшопи для молоді, продовжуючи спадщину Бові як експериментатора. Споруда розташована неподалік відомої музичної естради, де артист виступав 1969 року.

Девід Бові був однією з найвпливовіших фігур у попкультурі завдяки здатності до постійних трансформацій. Його новаторське використання образу, стирання гендерних меж та синтез різноманітних жанрів вплинули на музикантів різних поколінь. Бові помер 10 січня 2016 року у віці 69 років, лише через два дні після виходу його останнього альбому Blackstar.

