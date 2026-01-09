Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Наслідки атаки на столицю: Кличко закликав киян тимчасово виїхати за місто

Артем Черничко 09 січня 2026
Нічна атака на Київ стала найболючішою для енергетичної інфраструктури міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, майже 6 тисяч багатоквартирних будинків — половина житлового фонду столиці — залишаються без опалення. Також у місті спостерігаються значні перебої з водопостачанням.

«Звертаюся до мешканців столиці: у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, — зробити це», — закликав Кличко.

Міські служби переведені в режим надзвичайної ситуації. Наразі вдалося забезпечити теплом лише критично важливі соціальні заклади — лікарні та пологові будинки — за допомогою мобільних котелень.

За словами мера, комунальники та енергетики працюють цілодобово, проте складність пошкоджень і несприятливий прогноз погоди ускладнюють відновлювальні роботи.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 9 січня загинуло четверо людей, ще понад два десятки осіб були поранені. Через удари по критичній інфраструктурі в столиці виникла складна енергетична ситуація: у більшості районів перебої з теплопостачанням і гарячою водою.

Фото: Наслідки російської атаки на Київ, 9 січня 2026 року (Danylo Antoniuk / ANADOLU / Anadolu via AFP)
