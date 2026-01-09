Американська телеакадемія заснувала нову премію для культових серіалів

Телевізійна академія США оголосила про створення Legacy Award — першої за майже 20 років нової великої нагороди. Нею відзначатимуть телевізійні програми та серіали, що мали «глибокий і тривалий вплив» на глядачів і залишаються актуальними для суспільства, культури та індустрії навіть через роки після виходу.

Академія встановила чіткі критерії для претендентів: проєкт повинен мати щонайменше 60 епізодів у межах не менш ніж 5 сезонів; демонструвати актуальність і бути джерелом натхнення для жанру чи суспільства; отримати премію програма може лише один раз; а франшизи розглядаються виключно як єдине ціле.

Під ці критерії підпадають такі культові проєкти, як «Друзі», «Сімпсони», «Гра престолів», «Клан Сопрано», «Зоряний шлях», «Секретні матеріали» чи «Доктор Хаус», які десятиліттями формують світову культуру.

Голова Академії Кріс Абрего зазначив, що ця премія дозволить вшанувати багату історію телебачення та відзначити творців, чиї персонажі стали іконічними та об’єднують різні покоління фанатів по всьому світу.

Лауреати Legacy Award отримуватимуть повноцінну статуетку «Еммі». Вручення може відбуватися під час основної церемонії «Еммі», Creative Arts Emmy або на урочистостях Залу слави.