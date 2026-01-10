Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

NASA вперше в історії проведе медичну евакуацію з космосу

Ірина Маймур 10 січня 2026
1132

NASA достроково поверне на Землю чотирьох астронавтів місії Crew-11 з Міжнародної космічної станції через проблеми зі здоров’ям в одного із членів екіпажу.

Це стане першою медичною евакуацією за весь час роботи станції, яка безперервно приймає екіпажі з листопада 2000 року, пише Space.

Про надзвичайну ситуацію не йдеться. Стан астронавта стабільний, загрози життю немає. Водночас на орбіті відсутні можливості для повноцінної діагностики й лікування, що і стало причиною рішення прискорити повернення екіпажу.

Головний лікар агентства Джеймс Полк уточнив, що медична проблема не пов’язана з виконанням робіт на станції та не є наслідком травми.

Місія Crew-11 стартувала до МКС 1 серпня 2025 року на кораблі SpaceX Crew Dragon Endeavour. До складу екіпажу входять астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінке, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов. Запланована шестимісячна місія вже наближалася до завершення, і, за словами керівника NASA Джареда Айзекмана, екіпаж виконав майже всі поставлені завдання.

Про проблему стало відомо 7 січня, коли NASA оголосила про перенесення запланованого виходу у відкритий космос, який мали здійснити Кардман і Фінке.

Точну дату повернення екіпажу Crew-11 NASA поки не називає. Зазначається, що замість запланованих шести місяців місія триватиме приблизно на місяць менше.

Фото на обкладинці: NASA / Crew of STS-132 / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Серіал «Чорне дзеркало» продовжили на восьмий сезон Учені знайшли ймовірну ДНК Леонардо да Вінчі на картині XVI століття У Нью-Джерсі розслідують випадок смерті кита, якого знайшли на грузовому кораблі У музеї природознавства Лондона відкриють виставку, присвячену життю покемонів
Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026 Головні ігри січня 08 січня 2026 Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.