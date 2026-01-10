NASA вперше в історії проведе медичну евакуацію з космосу

NASA достроково поверне на Землю чотирьох астронавтів місії Crew-11 з Міжнародної космічної станції через проблеми зі здоров’ям в одного із членів екіпажу.

Це стане першою медичною евакуацією за весь час роботи станції, яка безперервно приймає екіпажі з листопада 2000 року, пише Space.

NASA says it will return 4 astronauts home early in 1st-ever medical evacuation from the International Space Station https://t.co/OI7gc4fKIl — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 8, 2026

Про надзвичайну ситуацію не йдеться. Стан астронавта стабільний, загрози життю немає. Водночас на орбіті відсутні можливості для повноцінної діагностики й лікування, що і стало причиною рішення прискорити повернення екіпажу.

Головний лікар агентства Джеймс Полк уточнив, що медична проблема не пов’язана з виконанням робіт на станції та не є наслідком травми.

Місія Crew-11 стартувала до МКС 1 серпня 2025 року на кораблі SpaceX Crew Dragon Endeavour. До складу екіпажу входять астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінке, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов. Запланована шестимісячна місія вже наближалася до завершення, і, за словами керівника NASA Джареда Айзекмана, екіпаж виконав майже всі поставлені завдання.

Про проблему стало відомо 7 січня, коли NASA оголосила про перенесення запланованого виходу у відкритий космос, який мали здійснити Кардман і Фінке.

Точну дату повернення екіпажу Crew-11 NASA поки не називає. Зазначається, що замість запланованих шести місяців місія триватиме приблизно на місяць менше.