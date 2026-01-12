Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Особисті речі Стіва Джобса виставили на аукціон до 50-річчя Apple

Артем Черничко 12 січня 2026
До 50-річчя компанії Apple аукціонний дім RR Auction виставив на продаж особисті речі Стіва Джобса. Колекція включає 191 лот і охоплює період від заснування компанії в гаражі до її виходу на глобальний ринок, пише ARTnews.

Торги триватимуть до 29 січня. Головні лоти аукціону:

  • Перший чек Apple: документ, датований 16 березня 1976 року, — це за два тижні до офіційної реєстрації компанії. Чек на суму $500, підписаний Стівом Джобсом і Стівом Возняком, був виписаний розробнику друкованих плат для Apple-1. Очікувана фінальна вартість — $500 тисяч.

  • Раннє залізо: найстаріший із відомих прототипів материнської плати Apple-1 уже залучив ставку у $55 тисяч. Також серед лотів — справний комп’ютер Lisa-1 та iPhone першого покоління.

  • Дитяча кімната Джобса: вперше на продаж виставлено предмети з будинку в Лос-Альтосі, де ріс Джобс. Його зведений брат передав аукціону робочий стіл, у шухлядах якого досі зберігаються записи часів роботи Стіва в Atari, а також його шкільні блокноти, касети Боба Ділана та навіть комплект краваток-метеликів.

Експерти зазначають, що оскільки Джобс за життя вкрай неохоче давав автографи, будь-які документи з його підписом мають надзвичайну цінність. Навіть візитні картки засновника Apple останніми роками продавалися за шестизначні суми, що підкреслює статус «корпоративної міфології», якою оточена історія бренду.

