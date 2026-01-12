Львів став першим містом України з 5G — на черзі Бородянка та Харків

Україна розпочинає впровадження технології п’ятого покоління зв’язку: першим містом, де запрацював пілотний 5G, став Львів. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Проєкт реалізовано за участі провідних мобільних операторів — «Київстар», Vodafone та lifecell.

Львів обрали як технологічну лабораторію через один із найвищих показників проникнення смартфонів із підтримкою 5G. Наразі в центрі міста вже збудовано понад 20 базових станцій. Наступними містами, де протестують технологію, стануть Бородянка (у січні) та Харків (у лютому).

Головні переваги та технічні особливості

Швидкість: середня швидкість для абонента становить близько 500 Мбіт/с.

Місткість: мережа здатна витримувати велику кількість одночасних підключень без втрати якості.

Енергонезалежність: оператори запевняють, що базові станції 5G у Львові забезпечені резервним живленням (акумулятори тримають до 10 годин, також використовуються генератори).

Для містян, чиї смартфони підтримують нову технологію, запуск 5G не принесе додаткових витрат. Оператори підтвердили, що на етапі тестування послуга надаватиметься в межах чинних 4G-тарифів без доплат.

Повноцінне розгортання мережі по всій країні стане можливим після завершення воєнного стану, коли буде відкрито повний доступ до необхідних радіочастот. Наразі ж пілотні зони дозволяють налаштувати обладнання так, щоб 5G працював паралельно з 4G, не створюючи перешкод для основного зв'язку.