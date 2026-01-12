Прокуратура вимагає повернути державі колишній Жовтневий палац у Києві

Київська міська прокуратура подала позов до Господарського суду з вимогою повернути у державну власність Міжнародний центр культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац). Пам’ятка національного значення наразі незаконно перебуває у володінні Федерації професійних спілок України.

Будівля входить до переліку об'єктів культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Відповідно до закону вона може бути лише державною власністю.

Попри заборону, Федерація профспілок зареєструвала право власності на об'єкт за собою, але не дбала про збереження пам'ятки, зазначають у прокуратурі. Охоронний договір був підписаний лише 2025 року й тільки після відповідного рішення суду.

Жовтневий палац, зведений 1842 року за проєктом Вікентія Беретті, має складну історію. У його стінах службовці НКВС розстрілювали цвіт української інтелігенції, а під час Другої світової війни тут базувалося гестапо. З 1979 року споруда має статус пам’ятки національного значення. Це одна з найбільших у столиці театральних зал, що вміщує понад дві тисячі глядачів.

Нині суд уже відкрив провадження у справі. Прокуратура наполягає на передаванні будівлі до Фонду державного майна України.