National Geographic випускає серіал «Від полюса до полюса з Віллом Смітом»

Телеканал National Geographic представляє новий документальний серіал «Від полюса до полюса з Віллом Смітом», у якому голлівудський актор відвідує всі сім континентів протягом 100 днів. Серіал фокусується на екологічних проблемах, наукових дослідженнях та житті віддалених спільнот у екстремальних умовах.

Проєкт включає сім епізодів. Протягом знімального процесу Вілл Сміт брав участь у складних експедиціях: від лижного переходу до Південного полюса до занурення під лід у Арктиці. Окрім фізичних випробувань, значна увага надається взаємодії з науковцями та представниками корінних народів, зокрема спільнотами ваорані в Амазонії та сан (бушменами) у пустелі Калахарі.

«Ця подорож була не схожою на все, що я робив раніше, — зізнається Вілл Сміт. — Часом я боявся, що не повернуся додому. Це дослідження не лише країв планети, а й надзвичайних людей, які там живуть».

Проєкт анонсували ще 2022 року, проте реліз був відкладений. Це вже третя спільна робота Сміта з National Geographic після успішних проєктів «Вітаємо на Землі» та «Ця незвичайна планета».

За словами творців, головною метою проєкту є демонстрація стійкості людини перед обличчям природних викликів та популяризація сучасних наукових відкриттів.

Прем’єра серіалу — 13 січня на каналі National Geographic. Нові епізоди виходимуть щовівторка. Наступного дня після ефіру серії з’являються на платформах Disney+ та Hulu.