Київрада підтримала петицію про перейменування вулиці на честь захисниці Дар’ї Лопатіної

Артем Черничко 13 січня 2026
Київська міська влада розглянула та підтримала петицію щодо перейменування вулиці Михайла Котельникова у Святошинському районі на честь 19-річної киянки Дар’ї «Дельти» Лопатіної, яка служила в «Азові» та загинула на Донеччині.

Дар’я Лопатіна була бійчинею взводу радіоелектронної боротьби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов». Поєднуючи службу з навчанням на факультеті штучного інтелекту в Київській школі економіки, вона працювала над інженерними рішеннями для захисту техніки та евакуації цивільного населення. Дар’я загинула у вересні 2025 року під час виконання бойового завдання.

У петиції зазначено, що нинішня назва вулиці на честь радянського офіцера Михайла Котельникова не має прямого стосунку до історії Києва. Згідно з листом Українського інституту національної пам’яті, вулиця Михайла Котельникова зараз не підлягає обов'язковому перейменуванню, оскільки назва пов’язана з опором та вигнанням нацистських окупантів з території України під час Другої світової війни.

У відповіді міський голова Віталій Кличко зазначив: «У рамках комплексу заходів, що реалізується Київською міською радою з належного увічнення пам’яті борців за незалежність та територіальну цілісність України, питання, порушене в електронній петиції, буде розглянуто у встановленому порядку».

Тепер автори звернення мають подати пакет документів, зокрема письмову згоду родичів Дар’ї Лопатіної. Однак до процедури зміни назви місто зможе перейти після того, як завершить усі організаційні та господарські заходи з вулицями, вже перейменованими раніше.

