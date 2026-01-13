Вечеря за $1500: впливовий ресторан Noma відкриє резиденцію в Лос-Анджелесі

Копенгагенський ресторан Noma, який чотири рази очолював список найкращих закладів світу, оголосив про відкриття весняної резиденції в Лос-Анджелесі.

Потрапити на вечерю до Noma — задоволення не з дешевих: вартість місця становить $1500 з особи. У суму вже включено дегустаційне меню та підібрані напої, а також податки й чайові.

Оплату потрібно здійснити миттєво після підтвердження броні. Крім того, гості мають надати згоду на зйомку документального фільму, який створюватимуть прямо під час обслуговування.

Реєстрація на доступ до бронювання відкривається 26 січня, проте охочим радять підписатися на розсилку Noma до 23 січня, щоб отримати шанс на участь, зазначає Variety.

Резиденція працюватиме з 11 березня по 26 червня у престижному житловому районі Сільвер-Лейк. Точну адресу тримають у секреті — її повідомлять лише тим, хто зможе забронювати столик. Відомо лише, що це історична будівля, яка відповідає духу проєкту.

Для шеф-кухаря і співвласника ресторану Рене Редзепі це перший довгостроковий проєкт у США. Він пояснює свій вибір захопленням культурним розмаїттям міста: «Лос-Анджелес — місто диких контрастів. Місце, де можна поснідати тако, а на вечерю піти на тайське дегустаційне меню в провулку. Тут ринки переповнені продуктами навіть у середині січня. Це місце змушує задуматися: як усі ці речі можуть поєднуватися?».

Для тих, хто не готовий витратити таку суму на вечерю, у тому ж районі Сільвер-Лейк відкриється крамниця Noma Projects. Там можна буде придбати фірмову продукцію ресторану: унікальні оцти, соус гарум та каву власного обсмаження.