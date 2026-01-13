Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Дівчина з татуюванням дракона» стане серіалом

Артем Черничко 13 січня 2026
799

Телеканал Sky офіційно замовив виробництво серіалу за мотивами романа-бестселера «Дівчина з татуюванням дракона» шведського письменника Стіга Ларссона. Про це повідомляє Variety.

Серіал із восьми епізодів не копіюватиме попередніх екранізацій. Натомість сюжет перенесуть у сучасність, зберігаючи при цьому «детективну ДНК» оригінального роману та висвітлюючи актуальні теми сьогодення.

Над сценарієм і продюсуванням працюватимуть шоуранери Стів Лайтфут («Ганнібал») та Анджела Ламанна («Привиди маєтку Блай»). Виробництвом займеться студія Left Bank Pictures, відома за серіалом «Корона». Зйомки планують розпочати вже цієї весни в Литві.

Майбутній серіал стане третьою великою спробою перенести історію хакерки Лісбет Саландер і журналіста Мікаеля Блумквіста на екран. Першою була шведська кінотрилогія 2009 року з Нумі Рапас, за якою у 2011 році вийшла голлівудська адаптація Девіда Фінчера з Руні Марою та Деніелом Крейгом. Останньою на сьогодні екранізацією був фільм «Дівчина у павутинні» 2018 року, де головну роль виконала Клер Фой.

Новий серіал спочатку вийде на Sky у Великій Британії, Ірландії, Італії та Німеччині. Права на міжнародну дистрибуцію належать Sony Pictures Television, яка вже веде переговори про показ у США та інших країнах світу.

В українському перекладі роман видали під оригінальною назвою «Чоловіки, що ненавидять жінок», як першу частину культової детективної трилогії «Міленіум».

Мітки
Новини
Читайте також
Україна, Степан Гіга та Третя світова війна: що читали українці на Wikipedia 2025 року Netflix показав трейлер другого сезону «Ван Піс» — прем'єра вже за два місяці Саундтрек до фільму «Марті Супрім» вийде на вінілі Вечеря за $1500: впливовий ресторан Noma відкриє резиденцію в Лос-Анджелесі
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.