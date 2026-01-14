Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Будинок Сікорського в Києві відреставрують і відкриють там музей

Ірина Маймур 14 січня 2026
Будинок родини авіаконструктора Ігоря Сікорського на Ярославовому Валу, 15-Б у Києві планують відновити вже цього року.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Будівля перебуває на балансі державного підприємства «Центральний проєктний інститут», яке входить до сфери управління Міністерства оборони України. На початку січня відомство підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією «Фундація Пилипа Орлика», яка займається збереженням культурної спадщини. Документ передбачає реставрацію будинку та відкриття в ньому музею.

Ігор Сікорський — винахідник першого у світі гелікоптера та засновник компанії Sikorsky Aircraft — одного з найбільших виробників гвинтокрилів у світі, яка й сьогодні постачає авіатехніку в різні країни.

Споруду звели в 1904 році. Це флігель садиби, де мешкала родина Сікорських. З 2018 року будинок має статус пам’ятки історії національного значення. Попри охоронний статус, упродовж багатьох років він залишався занедбаним і поступово руйнувався.

Будинок Сікорського перебуває у власності Міністерства оборони з 2016 року. У 2021 році Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав відомство укласти охоронний договір із Міністерством культури та спершу законсервувати споруду, а згодом провести її реставрацію.

6 грудня 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Міністерству оборони в задоволенні апеляції. Таким чином рішення суду першої інстанції набуло законної сили, а обов’язок відреставрувати пам’ятку залишився чинним.

Фото: Дмитро Перов
