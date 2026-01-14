Київрада підтримала петицію про збереження історичного флігеля на Рейтарській

Київська міська рада підтримала петицію щодо збереження історичного флігеля XIX століття на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «дворик із воронами».

У відповіді на петицію зазначено, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже заніс «Будинок прибутковий Якова Кияка» до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Це відбулося 23 грудня 2025 року.

Наступним кроком стане підготовка документів для занесення флігеля до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Це має остаточно унеможливити будь-які плани щодо надбудов чи радикальних реконструкцій, які змінюють вигляд споруди.

У жовтні 2025 року в будівлі сталася пожежа. Невдовзі з’явився проєкт «ремонту», який передбачав створення дворівневої надбудови над історичним флігелем 1860-х років.

Автор петиції наголошував, що відсутність офіційного статусу дозволяла власникам ініціювати перебудову однієї з найстаріших споруд вулиці Рейтарської.

Флігель на Рейтарській, 9 — знакова локація старого Києва. У цій будівлі колись розташовувалося будівельне бюро відомого архітектора Йосипа Зекцера. Окрім архітектурної цінності, двір став легендарним завдяки вольєру з круками, що мешкали там десятиліттями та перетворилися на один із неформальних символів міста.