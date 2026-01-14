Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київрада підтримала петицію про збереження історичного флігеля на Рейтарській

Артем Черничко 14 січня 2026
373
Київрада підтримала петицію про збереження історичного флігеля на Рейтарській

Київська міська рада підтримала петицію щодо збереження історичного флігеля XIX століття на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «дворик із воронами».

У відповіді на петицію зазначено, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже заніс «Будинок прибутковий Якова Кияка» до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Це відбулося 23 грудня 2025 року.

Наступним кроком стане підготовка документів для занесення флігеля до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Це має остаточно унеможливити будь-які плани щодо надбудов чи радикальних реконструкцій, які змінюють вигляд споруди.

У жовтні 2025 року в будівлі сталася пожежа. Невдовзі з’явився проєкт «ремонту», який передбачав створення дворівневої надбудови над історичним флігелем 1860-х років.

Автор петиції наголошував, що відсутність офіційного статусу дозволяла власникам ініціювати перебудову однієї з найстаріших споруд вулиці Рейтарської.

Флігель на Рейтарській, 9 — знакова локація старого Києва. У цій будівлі колись розташовувалося будівельне бюро відомого архітектора Йосипа Зекцера. Окрім архітектурної цінності, двір став легендарним завдяки вольєру з круками, що мешкали там десятиліттями та перетворилися на один із неформальних символів міста.

Фото: Wikimedia Commons / Rasal Hague
Мітки
Новини
Читайте також
У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta Творець «Гри в кальмара» працює над новим серіалом Netflix — відомі перші подробиці Архітектор Норман Фостер створив капсулу часу для уряду США — її відкриють 2276 року Каліфорнійський стартап відкрив бронювання житла на Місяці — від $250 тисяч
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.