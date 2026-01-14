Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Мізки на колесах»: Will.i.am представив триколісний електрокар із вбудованим ШІ

Артем Черничко 14 січня 2026
862

Музикант і підприємець Will.i.am (лідер гурту Black Eyed Peas) виходить на ринок мікромобільності. На виставці CES у Лас-Вегасі він презентував прототип свого нового бренду Trinity — одномісний електромобіль, який розробник називає «мізками на колесах». Про це пише Dezeen.

Головна особливість Trinity — інтегрований «агентний» штучний інтелект, що виконує роль персонального асистента. На відміну від Tesla, ШІ не керує автомобілем (водіння повністю ручне), а бере на себе весь «ментальний вантаж» поїздки.

Завдяки камерам і сенсорам ШІ «бачить» оточення: світлофори, пішоходів, крамниці й дорожні знаки. Він може самостійно виконати складну команду, як-от: «Знайди парковку поруч із місцем зустрічі, напиши учасникам мій час прибуття та занеси пробіг у звіт про витрати». Також система здатна підлаштовувати плейліст під швидкість руху та розповідати про пам'ятки, повз які проїжджає водій.

Попри компактні розміри, Trinity має вражаючі технічні показники: розгін до 96 км/год менш ніж за дві секунди, максимальна швидкість 193 км/год та запас ходу близько 240 км. Мікрокар має закриту кабіну з клімат-контролем, що нагадує покритий мотоцикл, та оснащений якісною аудіосистемою.

Над проєктом працювали компанія Nvidia (графічні процесори для ШІ), West Coast Customs (дизайн і збірка) та DEKA (експерти з робототехніки, що розробляли Segway).

Will.i.am планує виробляти електромобілі в Лос-Анджелесі. Перша серія буде лімітованою — лише 500 одиниць, а перші поставки заплановані на серпень 2027 року.

Мітки
Новини
Читайте також
Режисер «Марті Супрім» розкрив, що у фільмі таємно знявся Роберт Паттінсон Пів мільйона за серіал «Чорнобиль»: удова ліквідатора виграла суд проти HBO Емілія Кларк заявила, що не зніматиметься у фентезі — акторка досі оговтується від «Гри престолів» У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.