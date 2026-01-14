«Мізки на колесах»: Will.i.am представив триколісний електрокар із вбудованим ШІ

Музикант і підприємець Will.i.am (лідер гурту Black Eyed Peas) виходить на ринок мікромобільності. На виставці CES у Лас-Вегасі він презентував прототип свого нового бренду Trinity — одномісний електромобіль, який розробник називає «мізками на колесах». Про це пише Dezeen.

Головна особливість Trinity — інтегрований «агентний» штучний інтелект, що виконує роль персонального асистента. На відміну від Tesla, ШІ не керує автомобілем (водіння повністю ручне), а бере на себе весь «ментальний вантаж» поїздки.

Завдяки камерам і сенсорам ШІ «бачить» оточення: світлофори, пішоходів, крамниці й дорожні знаки. Він може самостійно виконати складну команду, як-от: «Знайди парковку поруч із місцем зустрічі, напиши учасникам мій час прибуття та занеси пробіг у звіт про витрати». Також система здатна підлаштовувати плейліст під швидкість руху та розповідати про пам'ятки, повз які проїжджає водій.

Попри компактні розміри, Trinity має вражаючі технічні показники: розгін до 96 км/год менш ніж за дві секунди, максимальна швидкість 193 км/год та запас ходу близько 240 км. Мікрокар має закриту кабіну з клімат-контролем, що нагадує покритий мотоцикл, та оснащений якісною аудіосистемою.

cool to see the first prototype of Trinity from @iamwill and team, an AI-native 3-wheel car, at CES this week: https://t.co/i85qJwRBYL pic.twitter.com/L6iKev2uXE — Greg Brockman (@gdb) January 8, 2026

Над проєктом працювали компанія Nvidia (графічні процесори для ШІ), West Coast Customs (дизайн і збірка) та DEKA (експерти з робототехніки, що розробляли Segway).

Will.i.am планує виробляти електромобілі в Лос-Анджелесі. Перша серія буде лімітованою — лише 500 одиниць, а перші поставки заплановані на серпень 2027 року.