«Ейфорія» повертається: HBO Max випустив трейлер 3-го сезону з Шерон Стоун і Rosalía

Після чотирьох років очікування серіал «Ейфорія» нарешті повертається. Канал HBO Max оприлюднив трейлер третього сезону, прем’єра якого призначена на 12 квітня.

«Ейфорія» — це відверта драма про дорослішання, яка зробила Зендею зіркою світового масштабу. Якщо перші два сезони фокусувалися на хаотичному житті підлітків у старшій школі, то новий сезон готує радикальний поворот.

Творці серіалу переносять глядачів на кілька років уперед. Герої більше не школярі: вони дорослі люди, які намагаються знайти своє місце у світі поза межами класних кімнат.

Головна героїня Ру (Зендея) все ще бореться з внутрішніми демонами та наслідками помилок, яких припустилася у фіналі школи. Трейлер натякає, що її шлях до зцілення буде непростим.

Окрім звичного складу (Джейкоб Елорді, Сідні Свіні, Гантер Шафер, Алекса Демі, Мод Апатоу), сезон поповнився справжніми зірками. У нових серіях з'являться Шерон Стоун, співачка Rosalía та Наташа Лайонн.

Нові епізоди почнуть виходити на HBO Max з 12 квітня.