На Берлінале покажуть український фільм «Сліди» про злочини окупантів проти жінок

Український документальний фільм «Сліди», над яким працювали режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк, відібрано до програми Panorama Dokumente 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Світова прем’єра стрічки відбудеться в межах Берлінале, який проходитиме з 12 по 22 лютого 2026 року.

«Сліди» — це «колективний портрет» українських жінок із різних куточків країни (від Донбасу до Херсонщини та Київщини), які пережили сексуальне насильство з боку російських військових. Фільм документує їхню боротьбу за справедливість і відмову залишатися мовчазними жертвами.

У центрі сюжету — історія Ірини Довгань, колишньої полонянки, а нині очільниці організації SEMA Ukraine. Стрічка показує, як особистий біль трансформується у солідарність та міжнародний рух за покарання воєнних злочинців.

«Це знак того, що світ готовий слухати, а українські жінки не залишаються наодинці зі своїм досвідом. Їхні історії стають частиною спільної європейської пам’яті», — зазначають продюсерки фільму Ольга Брегман та Наталія Лібет.

Проєкт отримав широку міжнародну підтримку, зокрема від Netflix Fund for Creative Equity, Польського кіноінституту та французького телеканалу ARTE.