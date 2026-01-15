Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Берлінале покажуть український фільм «Сліди» про злочини окупантів проти жінок

Артем Черничко 15 січня 2026
Український документальний фільм «Сліди», над яким працювали режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк, відібрано до програми Panorama Dokumente 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Світова прем’єра стрічки відбудеться в межах Берлінале, який проходитиме з 12 по 22 лютого 2026 року.

«Сліди» — це «колективний портрет» українських жінок із різних куточків країни (від Донбасу до Херсонщини та Київщини), які пережили сексуальне насильство з боку російських військових. Фільм документує їхню боротьбу за справедливість і відмову залишатися мовчазними жертвами.

У центрі сюжету — історія Ірини Довгань, колишньої полонянки, а нині очільниці організації SEMA Ukraine. Стрічка показує, як особистий біль трансформується у солідарність та міжнародний рух за покарання воєнних злочинців.

«Це знак того, що світ готовий слухати, а українські жінки не залишаються наодинці зі своїм досвідом. Їхні історії стають частиною спільної європейської пам’яті», — зазначають продюсерки фільму Ольга Брегман та Наталія Лібет.

Проєкт отримав широку міжнародну підтримку, зокрема від Netflix Fund for Creative Equity, Польського кіноінституту та французького телеканалу ARTE.

