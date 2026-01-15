Foster + Partners перетворить територію Rijksmuseum на сад скульптур під відкритим небом

Британське архітектурне бюро Foster + Partners представило плани масштабної реконструкції саду біля Державного музею Амстердама (Rijksmuseum). Проєкт під назвою «Павільйон і сад Дон Кіхота» передбачає об'єднання двох наявних ділянок у єдиний простір на березі річки навпроти східного крила музею, пише Dezeen.

Три історичні цегляні споруди, зведені у стилі Амстердамської школи, будуть оновлені та вперше відкриті для широкого загалу як виставкові зали.

Над садом працюватиме бельгійський архітектор Піт Бланкерт. На ділянці планують висадити 22 нові дерева та прокласти звивисті доріжки. У саду розмістять скульптури таких майстрів, як Альберто Джакометті, Луїза Буржуа, Александр Колдер та Генрі Мур.

«Три павільйони та прилеглі до них території злиються в єдиний сад скульптур. Ці будівлі, що є зразками Амстердамської школи, стануть доступними для відвідувачів уперше в історії», — зазначили в музеї.

Згідно з рендерами, архітектори зберегли оригінальні похилі дахи та об’єми будівель різного масштабу, додавши сучасні засклені фасади. Це дозволить наповнити приміщення світлом і відкрити панорамний вид на сад безпосередньо з виставкових залів.

Проєкт фінансується за рахунок пожертви у розмірі 60 мільйонів євро від фонду Don Quixote Foundation. Новий культурний простір планують відкрити восени 2026 року. Він стане майданчиком для тимчасових виставок скульптури під відкритим небом.