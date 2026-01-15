США планують збудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року

NASA та Міністерство енергетики США підписали меморандум про співпрацю, який передбачає створення ядерної енергетичної установки на Місяці до 2030 року.

Про це повідомляє Space.

Реактор має забезпечувати електроенергією одну або кілька баз, які NASA планує збудувати в межах програми Artemis. У грудні президент США Дональд Трамп підписав указ із вимогою розпочати будівництво місячної бази та підготувати до запуску ядерну установку до кінця десятиліття.

Підписаний меморандум фіксує готовність обох відомств дотриматися цих строків. Керівник NASA Джаред Айзекман назвав угоду кроком до нової ери космічних досліджень і зазначив, що ядерна енергія є ключовою для тривалого перебування людей на Місяці.

Фахівці пояснюють, що ядерні системи можуть безперервно виробляти електроенергію роками та не залежать від сонячного світла чи погодних умов. Це критично для роботи на поверхні Місяця, де тривалі місячні ночі ускладнюють використання сонячних панелей. Саме тому атомна енергія вважається одним із найнадійніших рішень для віддалених космічних баз.

NASA та Міністерство енергетики США співпрацюють у сфері космічної ядерної енергетики вже понад 50 років. Раніше такі системи застосовували на міжпланетних апаратах і марсоходах. Тепер США планують уперше використати ядерний реактор безпосередньо на поверхні іншого небесного тіла.