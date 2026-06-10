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Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших людей у спорті за версією журналу TIME

Іван Назаренко 10 червня 2026
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Український боксер Олександр Усик потрапив до списку 100 найвпливовіших людей у спорті 2026 року за версією журналу TIME. Чемпіона включили до категорії «Лідери».

Видання згадало перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а також нещодавній успіх у поєдинку з Ріко Верховеном: «Олександр Усик, беззаперечний чемпіон світу у важкій вазі, є одним із найкращих боксерів свого покоління, двічі перемігши своїх найвідоміших суперників — Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Здобувши перемогу над Ріко Верховеном у Єгипті 23 травня, 39-річний Усик покращив свій рекорд у кар'єрі до 25-0», — пише TIME.

У TIME також нагадали про шлях спортсмена до світового визнання. Видання зазначає, що Усик виріс у скромній родині, у дитинстві продавав морозиво, абрикоси та персики, а також доглядав за худобою. Майбутній чемпіон почав займатися боксом у 15 років, а у 2012 році здобув золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні.

У 2025 році Усик став другим боксером після Мухаммеда Алі, якому вдалося двічі завоювати титул абсолютного чемпіону світу у важкій вазі.

Окремо журналісти відзначили роль боксера після початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку війни Усик долучився до територіальної оборони, а його благодійний фонд допомагав забезпечувати українських військових автомобілями та необхідним спорядженням.

До рейтингу TIME 100 Sports 2026 також увійшли Ліонель Мессі, Аліса Лю, Леброн Джеймс, Ландо Норріс, Кімі Антонеллі та принц Гаррі.

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