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Королівський суд Британії почав розглядати справи за допомогою штучного інтелекту

Іван Назаренко 10 червня 2026
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Королівський суд Британії почав розглядати справи за допомогою штучного інтелекту

У Великій Британії почали тестувати штучний інтелект у роботі Королівського суду — вищої інстанції, що розглядає найтяжчі кримінальні справи. Про це повідомляє Sky News.

Уряд сподівається, що нові інструменти допоможуть скоротити величезну чергу справ і пришвидшити розгляд судових процесів.

Одним із головних нововведень стануть ШІ-помічники для юристів і працівників судової системи. Вони допомагатимуть із пошуком інформації, аналізом матеріалів справ та іншими рутинними завданнями. Спочатку технологію перевірятимуть у закритому тестовому середовищі, щоб переконатися, що вона відповідає вимогам суддів і адвокатів.

Також судді отримають інструменти на базі ШІ для швидшого відбору справ, готових до розгляду, та групування схожих слухань. У Міністерстві юстиції Великої Британії вважають, що це допоможе ефективніше використовувати ресурси суду і скоротити час очікування для потерпілих.

Окремо влада розширить використання сервісу Justice Transcribe. Він автоматично записує та розшифровує розмови правопорушників з працівниками суду, позбавляючи останніх необхідності вручну переносити нотатки в цифрові системи.

Правозахисники нагадують, що ШІ може помилятися. Наприклад, торік британська поліція за допомогою Microsoft Copilot створила звіт за справою про заборону фанатам футбольного клубу Maccabi Tel Aviv відвідувати матч проти Aston Villa. Через галюцинацію штучного інтелекту у документі згадувалася гра між Maccabi Tel Aviv і West Ham, якої ніколи не існувало.

У Юридичному товаристві Англії та Вельсу заявили, що підтримують обережне впровадження нових технологій, але наголосили на необхідності незалежної оцінки результатів тестування та публічного контролю за використанням ШІ в судовій системі.

Станом на початок року в судах Англії та Вельсу накопичилося понад 80 тисяч нерозглянутих кримінальних справ — це більш ніж удвічі більше, ніж до пандемії COVID-19.

Фото: NIR HIMI / Unsplash
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