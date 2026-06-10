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Науковці з'ясували, що люди підсвідомо ходять проти годинникової стрілки — але причина досі невідома

Артем Черничко 10 червня 2026
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Науковці з'ясували, що люди підсвідомо ходять проти годинникової стрілки — але причина досі невідома

Дослідники з Університету Наварри (Іспанія) та Токійського університету (Японія) виявили, що люди мають природну тенденцію повертати ліворуч. Цей підсвідомий рух проти годинникової стрілки вчені наразі не можуть пояснити. Дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

Ефект помітили випадково під час пандемії, аналізуючи відеозаписи дистанціювання людей у натовпі. Згодом науковці провели експерименти у закритих приміщеннях — від порожніх кімнат до музеїв і супермаркетів. У переважній більшості випадків учасники обирали рух саме проти годинникової стрілки. Схильність виявилася універсальною: вона не залежить від статі, культурних особливостей чи того, є людина правшею чи шульгою.

Дослідники припускають, що причина може критися в біомеханіці — природній асиметрії тіла та особливостях роботи мозку. Кожна людина має мікросхильність відхилятися в один бік, і в натовпі ці індивідуальні особливості сумуються у спільний лівосторонній рух.

Цей феномен фіксували й раніше, зазначає The Guardian. На перших сучасних Олімпійських іграх 1896 року атлети бігали за годинниковою стрілкою, але у 1913 році правила змінили через скарги спортсменів на «неприродний напрямок». Сьогодні рух проти годинникової стрілки закріплений у легкій атлетиці, а також використовується маркетологами для планування супермаркетів і скеровування потоків покупців.

Фото: Chris Barbalis / Unsplash
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