Понад 20 тисяч фанатів аніме вимагають заборонити Трампу використовувати японських персонажів у соцмережах

Шанувальники японських манґи та аніме закликали президента США Дональда Трампа припинити використовувати популярних персонажів у своїх дописах, пише The Guardian.

Причиною стала серія публікацій у соцмережах, де з'являлися образи героїв із франшиз «Dragon Ball», «Yu-Gi-Oh!» та «Наруто» без дозволу правовласників.

Наразі понад 20 тисяч людей підписали петицію на Change.org із вимогою захистити японські твори від використання у політичній комунікації. Її автори стверджують, що ще у березні звернулися до японського уряду після того, як Білий дім опублікував відео, яке поєднувало кадри американських ударів по Ірану зі сценами з популярних аніме.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Тоді офіційний акаунт «Yu-Gi-Oh!» виступив із заявою, наголосивши, що ані автори, ані творча команда не брали участі у створенні ролика і не надавали дозволу на використання інтелектуальної власності.

Новий сплеск обговорень почався після того, як у соцмережі Truth Social з'явилося відео, де на одному з кадрів Трамп постає в образі Наруто. Після цього прихильники японської попкультури активізували кампанію та заявили про намір посилити тиск на владу Японії.

It’s D-Day. Trump’s first post on Truth Social is a bizarre AI video about how much people love Donald Trump. Not a word about the heroes who stormed the beaches of Normandy.



That tells you everything you need to know about Trump. pic.twitter.com/JAxIsSD4Kl — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 6, 2026

Користувачі соцмереж також висловили занепокоєння тим, що використання персонажів без дозволу може створити негативне враження про американців загалом.

Серед тих, до кого звертаються шанувальники, — видавництво Shueisha та автор «Наруто» Масаші Кішімото. У Shueisha зазначили, що права на анімаційні матеріали належать продюсерським комітетам відповідних проєктів, а сам Кішімото ситуацію не коментував.