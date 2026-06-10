Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Понад 20 тисяч фанатів аніме вимагають заборонити Трампу використовувати японських персонажів у соцмережах

Іван Назаренко 10 червня 2026
358

Шанувальники японських манґи та аніме закликали президента США Дональда Трампа припинити використовувати популярних персонажів у своїх дописах, пише The Guardian.

Причиною стала серія публікацій у соцмережах, де з'являлися образи героїв із франшиз «Dragon Ball», «Yu-Gi-Oh!» та «Наруто» без дозволу правовласників.

Наразі понад 20 тисяч людей підписали петицію на Change.org із вимогою захистити японські твори від використання у політичній комунікації. Її автори стверджують, що ще у березні звернулися до японського уряду після того, як Білий дім опублікував відео, яке поєднувало кадри американських ударів по Ірану зі сценами з популярних аніме.

Тоді офіційний акаунт «Yu-Gi-Oh!» виступив із заявою, наголосивши, що ані автори, ані творча команда не брали участі у створенні ролика і не надавали дозволу на використання інтелектуальної власності.

Новий сплеск обговорень почався після того, як у соцмережі Truth Social з'явилося відео, де на одному з кадрів Трамп постає в образі Наруто. Після цього прихильники японської попкультури активізували кампанію та заявили про намір посилити тиск на владу Японії.

Користувачі соцмереж також висловили занепокоєння тим, що використання персонажів без дозволу може створити негативне враження про американців загалом.

Серед тих, до кого звертаються шанувальники, — видавництво Shueisha та автор «Наруто» Масаші Кішімото. У Shueisha зазначили, що права на анімаційні матеріали належать продюсерським комітетам відповідних проєктів, а сам Кішімото ситуацію не коментував.

Мітки
Новини
Читайте також
Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших людей у спорті за версією журналу TIME Науковці з'ясували, що люди підсвідомо ходять проти годинникової стрілки — але причина досі невідома Королівський суд Британії почав розглядати справи за допомогою штучного інтелекту Різдвяний спецвипуск «Доктора Хто» скасовано — шоуранер та продюсери залишили серіал
Британський нойз, італійський ф’южн та український хардкор: гід київським фестивалем «Брудний Пес» 10 червня 2026 Драма «Я лаюсь»: Форрест Ґамп по-британськи 10 червня 2026 Йо Мін Пей: архітектор, якого зненавиділи (а потім полюбили) в усьому світі 09 червня 2026 Косплей, меми та супергерої: яким був FANCON 2026 у Києві 08 червня 2026 «Нескінченний жарт» Девіда Фостера Воллеса: великий роман у часи кліпового мислення 08 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 40 06 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.