Без знущань і догхантерів: Рада ухвалила європейський закон про захист домашніх тварин

Артем Черничко 15 січня 2026
Без знущань і догхантерів: Рада ухвалила європейський закон про захист домашніх тварин

Верховна Рада 15 січня прийняла за основу законопроєкт № 11328, що посилює захист домашніх тварин. Документ запроваджує норми профільної Європейської конвенції та впроваджує суворіші вимоги до благополуччя тварин.

Метою ініціативи є приведення українського законодавства у відповідність до гуманних цінностей ЄС. Документ вносить зміни до деяких законів, закріплюючи такі терміни, як «догхантери», «залишення тварин напризволяще», «племінна домашня тварина», «благополуччя тварин» та «належні умови утримання».

Також у правовому полі з'являється поняття інформаційних та освітніх програм, спрямованих на популяризацію гуманного ставлення до тварин.

Ухвалення закону суттєво розширить правову базу, покладаючи на місцеву владу обов'язки з організації просвітницької діяльності та гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин.

Окрім закріплення відповідальності для власників, законопроєкт встановлює суворіші критерії до умов проживання улюбленців та забороняє будь-які дії, що шкодять їхньому здоров'ю чи змінюють зовнішній вигляд без медичної потреби.

Зокрема, під заборону потрапляють операції з купірування хвостів і вух, видалення кігтів чи позбавлення голосу, а також використання тварин у рекламі чи розвагах, якщо це загрожує їхньому благополуччю.

