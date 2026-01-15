Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Ротація»: новий фільм Марини Ер Горбач покажуть на кінофестивалі у Роттердамі — ось перші кадри

Артем Черничко 15 січня 2026
Українська режисерка Марина Ер Горбач, відома за стрічкою «Клондайк», представила перші кадри свого нового фільму «Ротація». Проєкт створено в межах грантової програми The Displacement Film Fund, заснованої дворазовою лауреаткою премії «Оскар» Кейт Бланшетт.

Марина Ер Горбач стала єдиною українкою серед п’яти режисерів, обраних для участі в проєкті. Вперше його анонсували на Каннському кінофестивалі 2025 року. За словами Кейт Бланшетт, мета фонду — підтримати важливі та яскраві історії, що розкривають неочікувані аспекти досвіду вимушеного переселення.

Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу. За словами режисерки, стрічка занурює глядача у ритуал терапевтичного гіпнозу, через який героїня намагається віднайти внутрішню опору в новій реальності.

«Я точно знала, що хочу робити цей проєкт в Україні. Для мене це рефлексія на тему переміщення як зсуву в самій нормальності й реальності», — ділиться Марина Ер Горбач.

Стрічка знята на плівку Svema, яка виробляється в місті Шостка, що перебуває під постійними обстрілами російської авіації. Оператором-постановником став Святослав Булаковський, продюсером – М. Багадир Ер («Клондайк»). Ролі виконали акторка, репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова та актор Олександр Піскунов («І будуть люди», «Уроки толерантності», «Обмежено придатні»).

Світова прем’єра «Ротації» відбудеться у складі кіноальманаху на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (IFFR 2026), який триватиме з 29 січня до 8 лютого у Нідерландах. В Україні фільм планують показати протягом 2026 року.

Зображення надані командою фільму
