Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Суд зобов’язав власника пам’ятки в центрі Києва укласти охоронний договір

Ірина Маймур 16 січня 2026
462

Суд задовольнив позов Київської міської прокуратури і зобов’язав балансоутримувача укласти охоронний договір на будівлю — пам’ятку культурної спадщини на вулиці Володимирській, 4 у Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Уповноважена власником особа з 2010 року ухилялася від підписання охоронного договору. Через це будівля фактично залишалася без належного правового захисту та державного контролю.

Будинок розташований у центральному історичному ареалі Києва — на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» і в межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — собору Святої Софії.

Споруду звели у 1860-х роках як двоповерховий житловий будинок — зразок київської архітектури періоду еклектизму. У 1890-х її добудували до чотирьох поверхів. 2007 року тут провели реконструкцію з надбудовою: на пам’ятці з’явилися атиковий і мансардний поверхи. Згодом будівлю надбудували ще на один поверх.

2021 року на даху почали зводити нову надбудову, яку пізніше демонтували. Подібні конструкції знову почали зводити на цій самій будівлі у 2023 році.

Ще 2021 року прокурори звернулися до адміністративного суду з вимогою зобов’язати власника укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов.

Після набрання рішенням законної сили Київська міська прокуратура заявила, що вживатиме заходів для його фактичного виконання.

Фото: Posterrr / Wikimedia Commons; IreneD / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Керівниця франшизи «Зоряні війни» залишила посаду після 14 років роботи «Євробачення» анонсувало перший в історії тур містами Європи — до 70-річчя конкурсу Любко Дереш, Павло Остріков і «Пиріг і Батіг»: оголосили короткі списки Шевченківської премії-2026 Ганс Циммер напише музику для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO
Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Бернар Арно: найбагатша людина Європи, яка завоювала французькі університети 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.