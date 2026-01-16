Суд зобов’язав власника пам’ятки в центрі Києва укласти охоронний договір

Суд задовольнив позов Київської міської прокуратури і зобов’язав балансоутримувача укласти охоронний договір на будівлю — пам’ятку культурної спадщини на вулиці Володимирській, 4 у Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Уповноважена власником особа з 2010 року ухилялася від підписання охоронного договору. Через це будівля фактично залишалася без належного правового захисту та державного контролю.

Будинок розташований у центральному історичному ареалі Києва — на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» і в межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — собору Святої Софії.

Споруду звели у 1860-х роках як двоповерховий житловий будинок — зразок київської архітектури періоду еклектизму. У 1890-х її добудували до чотирьох поверхів. 2007 року тут провели реконструкцію з надбудовою: на пам’ятці з’явилися атиковий і мансардний поверхи. Згодом будівлю надбудували ще на один поверх.

2021 року на даху почали зводити нову надбудову, яку пізніше демонтували. Подібні конструкції знову почали зводити на цій самій будівлі у 2023 році.

Ще 2021 року прокурори звернулися до адміністративного суду з вимогою зобов’язати власника укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов.

Після набрання рішенням законної сили Київська міська прокуратура заявила, що вживатиме заходів для його фактичного виконання.