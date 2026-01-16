Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: драма про світ моди вийде в прокат у березні — дивіться трейлер

Артем Черничко 16 січня 2026
Кінодистриб’ютор Green Light Films представив український трейлер нової картини Аліс Винокур «Кутюр». Стрічка з Анджеліною Джолі у головній ролі з’явиться на великих екранах з 5 березня 2026 року. Світова прем’єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 2025 року.

Сюжет розгортається під час Паризького тижня моди, де перетинаються долі трьох жінок: американської режисерки Максін (Анджеліна Джолі), яка переживає особисту кризу та відновлює зв’язок із давнім партнером (Луї Гаррель); молодої моделі Ади (Аньєр Аней), що намагається змінити свою долю після переїзду з Південного Судану; та візажистки Анжель (Елла Рампф), яка залишається невидимою героїнею за лаштунками подіумів.

Фільм знімали на автентичних локаціях Парижа, зокрема у просторах Chanel. Попри це, у кадрі відсутній брендинг — модний дім залишається вигаданим образом. Анджеліна Джолі спеціально для зйомок вивчила французьку мову. Торік акторка також з'явилася на обкладинці TIME France на підтримку цього кінопроєкту.

Режисерка Аліс Винокур прагнула показати невидиму сторону моди. «Мене цікавило не те, що ми бачимо, а те, що приховано за лаштунками — процес створення образів та праця. Я провела рік серед візажистів та моделей поза подіумом. Ефемерність цього світу, де одна колекція миттєво змінює іншу, віддзеркалюється у долі головної героїні», — зазначає вона.

