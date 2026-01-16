Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Креативний директор Valentino створив власну версію сліпонів Vans

Артем Черничко 16 січня 2026
Бренди Maison Valentino та Vans у межах нової колекції Cruise представили лінійку взуття Valentino Garavani x Vans Classic Slip-On, створену під керівництвом креативного директора модного дому Алессандро Мікеле.

В основі релізу — класична модель Vans 1977 року, яку Мікеле доповнив «енергією максималізму» та «римською спадщиною» Valentino. Колекція включає шість унісекс-моделей, що поєднують фірмову клітинку Vans із впізнаваними мотивами модного дому.

Дизайн охоплює варіації з логотипом VLogo у чорно-червоних та чорно-рожевих кольорах, ілюстрацію Le Chat de la Maison, а також нові принти з вишнями й тропічним листям.

На підтримку релізу художник Parra зняв сюрреалістичний ролик, який демонструє перетин вуличної культури та високої моди.

Колекція вже надійшла у продаж на офіційних сайтах Valentino та Vans за ціною $490 за пару.

