Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер Роджер Аллерс — режисер культового мультфільму «Король Лев»

Артем Черничко 19 січня 2026
986

У віці 76 років пішов із життя Роджер Аллерс, видатний режисер, сценарист і одна з ключових постатей студії Disney. Смерть митця підтвердив його багаторічний колега, спеціаліст із візуальних ефектів Дейв Боссерт, пише Variety.

Роджер Аллерс здобув славу як співрежисер (разом із Робом Мінкоффом) оригінального мультфільму «Король Лев» 1994 року. Стрічка, яку вважають однією з найкращих в історії анімації, зібрала у світовому прокаті $771 мільйон і стала культурним феноменом, що згодом ліг в основу успішного рімейку 2019 року.

Гендиректор Disney Боб Айгер вшанував пам’ять режисера, назвавши його «творчим візіонером».

«Він розумів силу великої історії — те, як незабутні персонажі, емоції та музика об’єднуються, щоб створити щось позачасове. Його робота допомогла визначити еру анімації, яка продовжує надихати глядачів у всьому світі», — зазначив Айгер.

Окрім «Короля Лева», він працював над пригодницьким мультфільмом «Сезон полювання» (2006) та створив номіновану на «Оскар» короткометражку «Дівчинка з сірниками». Аллерс долучився до створення таких проєктів Disney, як «Аладдін», «Пригоди імператора», «Братик ведмедик» та «Король Лев 1 1/2».

Мітки
Новини
Читайте також
Лейбл Jerry Heil розірвав контракт із Кажанной і передав співачці усі активи Помер Валентино Гаравані — засновник модного дому Valentino Британська художниця створює артоб’єкт з останніх листів данської пошти, що припиняє роботу після 400 років Соцмережа Threads від Meta обігнала X Ілона Маска за популярністю на смартфонах
«Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.