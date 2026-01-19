Помер Роджер Аллерс — режисер культового мультфільму «Король Лев»

У віці 76 років пішов із життя Роджер Аллерс, видатний режисер, сценарист і одна з ключових постатей студії Disney. Смерть митця підтвердив його багаторічний колега, спеціаліст із візуальних ефектів Дейв Боссерт, пише Variety.

Роджер Аллерс здобув славу як співрежисер (разом із Робом Мінкоффом) оригінального мультфільму «Король Лев» 1994 року. Стрічка, яку вважають однією з найкращих в історії анімації, зібрала у світовому прокаті $771 мільйон і стала культурним феноменом, що згодом ліг в основу успішного рімейку 2019 року.

Гендиректор Disney Боб Айгер вшанував пам’ять режисера, назвавши його «творчим візіонером».

«Він розумів силу великої історії — те, як незабутні персонажі, емоції та музика об’єднуються, щоб створити щось позачасове. Його робота допомогла визначити еру анімації, яка продовжує надихати глядачів у всьому світі», — зазначив Айгер.

Окрім «Короля Лева», він працював над пригодницьким мультфільмом «Сезон полювання» (2006) та створив номіновану на «Оскар» короткометражку «Дівчинка з сірниками». Аллерс долучився до створення таких проєктів Disney, як «Аладдін», «Пригоди імператора», «Братик ведмедик» та «Король Лев 1 1/2».