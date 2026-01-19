У Нью-Йорку з’явився мурал на честь вбитої українки — робота обурила місцевих

В одному з районів Брукліна створили великий мурал, присвячений 23-річній українській біженці Ірині Заруцькій, яка трагічно загинула в США. Проте твір став причиною політичних суперечок через участь у проєкті мільярдера Ілона Маска, пише The New York Post.

Ірина Заруцька була вбита у серпні минулого року в місті Шарлотт (Північна Кароліна). На дівчину напав з ножем раніше судимий безпритульний прямо у потязі. Ця трагедія набула великого розголосу в США.

Ініціатором створення муралів у кількох містах країни став директор компанії Intercom Еган Маккейб. Він пожертвував $500 тисяч на кампанію, а ще $1 мільйон виділив Ілон Маск. За словами Маккейба, мета проєкту — не лише вшанувати пам'ять дівчини, а й привернути увагу до проблем зі злочинністю у містах США.

Mural of Murdɛred Ukrainian Refugee Iryna Zarutska Pops Up in Brooklyn and Leftists Furious - NY Post pic.twitter.com/bJoj75Hq4c — TaraBull (@TaraBull) January 17, 2026

Попри те, що багато людей сприйняли мурал як зворушливу данину пам’яті, місцеві активісти висловили протест. На платформі Reddit з'явилися гнівні дописи, де мурал називають «пропагандою правих сил», а також звинувачують меценатів у маніпуляції трагедією для критики міграційної та правоохоронної політики демократів.

Наразі мурали на честь українки вже встановлені у Вашингтоні, Маямі та Лос-Анджелесі. Автором роботи в Брукліні став художник Бен Келлер.