Японія перезапускає найбільшу АЕС світу — через 15 років після «Фукусіми»

Через півтора десятиліття після масштабної аварії на станції «Фукусіма-1» Японія повертається до активної експлуатації атомної енергії. Компанія Tokyo Electric Power (Tepco) готується найближчими днями перезапустити один із реакторів АЕС «Касівадзакі-Каріва» — найпотужнішої атомної електростанції у світі. Про це пише The Guardian.

Станція «Касівадзакі-Каріва», розташована на узбережжі Японського моря, має сім реакторів загальною потужністю 8,2 ГВт. Вона не виробляла електроенергію з 2012 року, коли Японія зупинила майже всі свої АЕС після аварії на «Фукусімі» у березні 2011-го.

АЕС «Касівадзакі-Каріва», Японія. Фото: Triglav / Wikimedia Commons

Уряд Японії розглядає повернення до атомної енергетики як ключовий крок для зміцнення енергетичної безпеки та досягнення цілей щодо зниження викидів вуглецю. Запуск шостого реактора дозволить збільшити постачання електроенергії до Токіо приблизно на 2%.

Однак оператор станції Tepco — компанія, що керувала зруйнованою «Фукусімою» — стикається з жорстким опором місцевих жителів. Опитування показують, що понад 60% людей, які мешкають у 30-кілометровій зоні навколо АЕС, виступають проти перезапуску.

Жителі зазначають, що взимку дороги часто заблоковані снігом, а значна частина населення — люди похилого віку, для яких евакуація буде неможливою.

Люди протестують проти запуску АЕС біля офісу Tepco в Токіо, 19 січня 2026 року. Фото: Kazuhiro Nogi / AFP

Регіон також відомий своєю сейсмічною активністю. У 2007 році землетрус уже спричиняв пожежу на трансформаторі цієї станції. Нещодавні скандали з фальсифікацією даних про сейсмічні ризики іншими японськими енергокомпаніями лише посилили скептицизм.

Tepco запевняє, що винесла уроки з трагедії 15-річної давнини. Компанія встановила нові захисні стіни від цунамі, водонепроникні двері, мобільні генератори та вдосконалені системи фільтрації для контролю радіоактивних викидів. Також було обіцяно інвестувати близько 100 мільярдів єн у розвиток префектури Ніїгата протягом наступних 10 років.