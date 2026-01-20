Помер засновник видавництва «Наш Формат» Владислав Кириченко

Уранці 20 січня помер Владислав Кириченко — засновник видавничого бренду «Наш Формат» та ГО «Спільнота української реформації». Про це повідомили у соцмережах видавництва.

Кириченко помер у віці 57 років після тривалої онкологічної хвороби. Про час та місце прощання з видавцем повідомлять згодом.

«Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України», — йдеться у повідомленні.

Владислав Кириченко був підприємцем і меценатом. У 2006 році він заснував видавництво «Наш Формат» на базі аудіовидавництва «Книга вголос». Під його керівництвом компанія стала одним із ключових видавництв сегменту нонфікшн в Україні.

Серед найбільш тиражних видань «Нашого Формату» за 2023–2024 роки — «Вірші з бійниці» Максима Кривцова, «УПА. Історія нескорених» (В. В’ятрович, Р. Забілий, І. Дерев’яний, П. Содоль) та «Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід» Олександра Михеда.