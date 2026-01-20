Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер засновник видавництва «Наш Формат» Владислав Кириченко

Артем Черничко 20 січня 2026
820

Уранці 20 січня помер Владислав Кириченко — засновник видавничого бренду «Наш Формат» та ГО «Спільнота української реформації». Про це повідомили у соцмережах видавництва.

Кириченко помер у віці 57 років після тривалої онкологічної хвороби. Про час та місце прощання з видавцем повідомлять згодом.

«Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України», — йдеться у повідомленні.

Владислав Кириченко був підприємцем і меценатом. У 2006 році він заснував видавництво «Наш Формат» на базі аудіовидавництва «Книга вголос». Під його керівництвом компанія стала одним із ключових видавництв сегменту нонфікшн в Україні.

Серед найбільш тиражних видань «Нашого Формату» за 2023–2024 роки — «Вірші з бійниці» Максима Кривцова, «УПА. Історія нескорених» (В. В’ятрович, Р. Забілий, І. Дерев’яний, П. Содоль) та «Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід» Олександра Михеда.

Мітки
Новини
Читайте також
Творці «Сфери» в Лас-Вегасі збудують таку саму будівлю у Вашингтоні Український гурт YAGODY виступить на одній із найвпливовіших радіостанцій у світі АТБ оновлює правила поводження з тваринами після скандалу в Дніпрі Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.