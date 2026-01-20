Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Культову ручку BIC перетворили на серію світильників

Артем Черничко 20 січня 2026
565

Італійський бренд Seletti представив нову колекцію BIC Lamp, створену дизайнером Маріо Паролі. Проєкт трансформує один із найвпізнаваніших письмових інструментів у світі — кулькову ручку BIC Cristal — у функціональний світильник. Прем’єра колекції відбулася на виставці Maison&Objet 2026 у Парижі, пише Hypebeast.

Випуск серії присвячено 75-річчю моделі BIC Cristal. Дизайн світильника є точною копією оригінальної ручки, виготовленою в збільшеному масштабі 12:1. Проєкт також став своєрідною даниною паризькому походженню компанії, заснованої Марселем Біком. Завдяки ретельному доборові матеріалів розробникам вдалося відтворити вигляд і текстуру оригіналу, інтегрувавши в конструкцію сучасні LED-технології для ефективного освітлення.

Колекція зроблена у попстилістиці, яка переосмислює повсякденні речі через незвичні пропорції. Світильники представлені у трьох класичних кольорах «чорнила» — чорному, синьому та червоному. Лінійка включає три функціональних варіанти: підлогову лампу, підвісний світильник та настінне бра.

