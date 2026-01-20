Культову ручку BIC перетворили на серію світильників

Італійський бренд Seletti представив нову колекцію BIC Lamp, створену дизайнером Маріо Паролі. Проєкт трансформує один із найвпізнаваніших письмових інструментів у світі — кулькову ручку BIC Cristal — у функціональний світильник. Прем’єра колекції відбулася на виставці Maison&Objet 2026 у Парижі, пише Hypebeast.

Випуск серії присвячено 75-річчю моделі BIC Cristal. Дизайн світильника є точною копією оригінальної ручки, виготовленою в збільшеному масштабі 12:1. Проєкт також став своєрідною даниною паризькому походженню компанії, заснованої Марселем Біком. Завдяки ретельному доборові матеріалів розробникам вдалося відтворити вигляд і текстуру оригіналу, інтегрувавши в конструкцію сучасні LED-технології для ефективного освітлення.

Колекція зроблена у попстилістиці, яка переосмислює повсякденні речі через незвичні пропорції. Світильники представлені у трьох класичних кольорах «чорнила» — чорному, синьому та червоному. Лінійка включає три функціональних варіанти: підлогову лампу, підвісний світильник та настінне бра.