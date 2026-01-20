Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

OpenAI випустить перший фізичний ШІ-пристрій у 2026 році

Ірина Маймур 20 січня 2026
OpenAI планує представити свій перший фізичний пристрій зі штучним інтелектом у другій половині 2026 року.

Про це повідомив директор із глобальних питань компанії Кріс Лехан на заході Axios House Davos, повідомляє The Economic Times.

Девайс розробляють у співпраці з дизайнером Джоні Айвом — колишнім головним дизайнером Apple. Це перша спроба OpenAI вийти за межі програмних продуктів і перейти до фізичних ШІ-пристроїв.

Співпраця з Айвом стала можливою після придбання OpenAI у 2025 році його ШІ-стартапу io Products — тоді команда дизайнерів та інженерів приєдналася до апаратного напряму компанії. Як зазначали Айв і CEO OpenAI Сем Альтман, ключові принципи розробки — простота, інтуїтивність і мінімалістичний дизайн.

Деталі про сам пристрій поки не розкривають. Водночас, за непідтвердженою інформацією, першим продуктом OpenAI можуть стати навушники з постійно активним ChatGPT, призначені для щоденного носіння.

За чутками, девайс має робочу назву Sweetpea і відрізняється від класичних бездротових навушників. Йдеться про металевий овальний корпус і два капсульних модулі, які носять позаду вуха. Така конструкція нібито залишає більше простору для сенсорів, мікрофонів і обчислювальних компонентів та вказує на те, що продукт задуманий не лише як аудіоаксесуар, а як повноцінний інтерфейс взаємодії із ШІ.

Sweetpea розробляють у межах внутрішнього апаратного проєкту Gumdrop — це загальна назва напряму, в якому OpenAI працює над кількома фізичними ШІ-девайсами. За чутками, Gumdrop не обмежується лише навушниками: до 2028 року компанія планує випустити ще кілька гаджетів, зокрема пристрій для дому та «розумну ручку».

На ринку вже були спроби створити окремі ШІ-девайси, однак не всі вони виявилися успішними. Зокрема, пристрій Humane AI Pin у вигляді значка після запуску 2024 року зіткнувся з комерційними труднощами. В OpenAI визнають, що перед новим продуктом стоять як технічні, так і ринкові виклики — зокрема потреба чітко пояснити користувачам його практичну цінність.

Фото: Zac Wolff / Unsplash
