Артем Черничко 21 січня 2026
В Італії знайшли базиліку «батька архітектури» Вітрувія — її шукали 500 років

Міністерство культури Італії офіційно оголосило результати розкопок у місті Фано. Археологи виявили руїни базиліки, яку спроєктував легендарний давньоримський архітектор Марк Вітрувій Полліон. Пошуки споруди тривали понад 500 років. Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав подію «сенсаційним відкриттям, що увійде в підручники історії».

Руїни були знайдені під час реконструкції площі Андреа Коста. Це єдина споруда у світі, яку можна з упевненістю приписати Вітрувію. Доказом став фінальний аналіз, який показав ідеальну відповідність об’єкта описам у трактаті «Десять книг про архітектуру».

Археологи виявили фундаменти колон діаметром близько 1,5 метра (5 римських футів). Самі колони сягали 15 метрів у висоту, що відповідає сучасній п’ятиповерхівці. Будівля мала 8 колон на довгих сторонах та 4 на коротких. Вона була оснащена пілястрами, які підтримували другий поверх.

Останній зондаж дозволив знайти кутову колону саме в тому місці, де вона мала бути згідно з розрахунками вченого 2000-річної давнини.

Знахідка стала «ключем», який допоможе науковцям по-новому інтерпретувати всі античні об’єкти в центрі Фано. Перші підказки з'явилися ще у 2022 році, коли на сусідній вулиці знайшли елітні мармурові підлоги.

Марк Вітрувій Полліон, який жив у I столітті до н. е., вважається засновником сучасної архітектурної теорії. Його праця «Десять книг про архітектуру» є найдавнішим трактатом з цієї теми, що зберігся до наших днів. Саме вчення Вітрувія про класичні пропорції надихнуло Леонардо да Вінчі на створення знаменитого малюнка «Вітрувіанська людина».

Фото: Ministero della Cultura
