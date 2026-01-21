Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Іспанії друга за тиждень масштабна аварія на залізниці — є жертви

Артем Черничко 21 січня 2026
В Іспанії сталася друга масштабна залізнична аварія за останні кілька днів. Увечері 20 січня в місті Желіда поблизу Барселони приміський поїзд зіткнувся з підпірною стіною, що обвалилася на колії. Внаслідок інциденту загинув машиніст, ще близько 40 пасажирів отримали поранення, пише The Guardian.

Залізничний оператор Іспанії Adif зазначає, що ймовірною причиною обвалу стіни стали сильні зливи, які вирували в Каталонії протягом тижня. Водночас місцева влада нагадує, що приміське сполучення в цьому регіоні тривалий час потерпає від недофінансування, що призводить до частих технічних інцидентів.

Наразі офіційно підтверджено смерть машиніста. Серед 37 постраждалих четверо перебувають у критичному стані. На місце події було направлено 20 карет швидкої допомоги та 38 пожежних підрозділів. Рятувальники вже перевірили вагони — всередині людей не залишилося, триває обстеження території навколо.

Ця аварія сталася лише через два дні після ще страшнішої катастрофи на півдні країни. У неділю в Андалусії зіткнулися два високошвидкісні потяги. Це забрало життя щонайменше 42 людей. В Іспанії оголошено триденну жалобу.

Фото: Рятувальники на місці аварії, 21 січня 2026 року (Josep Lago / AFP)
