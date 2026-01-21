Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Уперше в історії: українську експедицію в Антарктиці очолить жінка

Артем Черничко 21 січня 2026
Команду 31-ї Української антарктичної експедиції на 2026–2027 роки очолить метеорологиня Анжеліка Ганчук. Це перший випадок в історії вітчизняних досліджень Антарктики, коли керівницею річної місії на станції «Академік Вернадський» стане жінка.

Анжеліка Ганчук — фахівчиня з 10-річним стажем у сфері метеорології та кліматології, яка вже має досвід роботи на крижаному континенті у складі 27-ї УАЕ (2022–2023 рр.).

Ганчук із відзнакою закінчила КНУ імені Тараса Шевченка й пройшла шлях від синоптикині до керівниці сектору чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ ДСНС. Вона спеціалізується на моделюванні небезпечних гідрометеорологічних явищ і впровадженні сучасних чисельних моделей прогнозування, паралельно займаючись викладацькою діяльністю та роботою в медіа.

Важливою частиною її кар'єри є міжнародна співпраця: Анжеліка є представницею та тренеркою у програмах EUMETSAT та Baltic+, стажувалася у більш як десяти країнах, зокрема у Фінляндії та Великій Британії, де здобула статус Master Trainer і опанувала роботу з провідними платформами візуалізації даних.

«В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність. Водночас вона — командний гравець», — наголосив директор НАНЦ Євген Дикий.

Очільник центру зазначив, що з 2018 року в українській антарктичній програмі стався справжній прорив: від фактичної 20-річної заборони на участь жінок у експедиціях до призначення першої бейскомандерки. За останній період у річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних — 11.

Наразі завершується формування основного складу 31-ї УАЕ. Повний список команди, яка вирушить на станцію «Академік Вернадський» на сезон 2026–2027, представлять невдовзі після офіційного затвердження.

