Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Львів економить енергію: в місті вимикають кожен третій ліхтар і підсвітку будівель

Артем Черничко 21 січня 2026
722
Львів економить енергію: в місті вимикають кожен третій ліхтар і підсвітку будівель

Львівська міська рада вирішила зменшити споживання електроенергії через критичну ситуацію в енергосистемі України. У місті змінюють режим вуличного освітлення та вимикають декоративне підсвічування будівель.

Вуличні ліхтарі функціюватимуть за принципом «два через один»: дві третини обладнання залишатимуться активними, а кожна третя світлоточка буде вимкнена. За попередніми розрахунками, це дозволить місту споживати на 30% менше електрики, забезпечуючи базовий рівень видимості. Нові правила діятимуть у всіх районах Львова, крім центру, де часткове відключення неможливе через технічні особливості мережі.

Додатково комунальні служби припиняють підсвічування фасадів будинків і храмів. Мерія звернулася до підприємців із проханням вимкнути яскраві рекламні вивіски та мінімізувати освітлення торгівельних залів, особливо у пікові години — з 18:00 до 22:00.

Зазначимо, з 16 січня аналогічні обмеження запровадили в Києві за рішенням Ради оборони міста: архітектурно-декоративне освітлення столиці не вмикатимуть, інтенсивність вуличних ліхтарів знизять до 20% потужності, а на ділянках, де технічно неможливо зменшити яскравість, працюватиме лише половина світильників. Схожі заходи із заощадження електроенергії діють і в інших містах, зокрема в Тернополі, Чернівцях і Вінниці.

Фото: Львівська міська рада
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві створюють культурний простір на місці зустрічей шістдесятників Netflix оновлює застосунок, щоб конкурувати з соціальними мережами Син Девіда Бекхема звинуватив батьків у спробах зруйнувати його шлюб Аеропорт у Сан-Франциско отримав статус найкращого в світі від премії Prix Versailles
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.