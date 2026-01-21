Львів економить енергію: в місті вимикають кожен третій ліхтар і підсвітку будівель

Львівська міська рада вирішила зменшити споживання електроенергії через критичну ситуацію в енергосистемі України. У місті змінюють режим вуличного освітлення та вимикають декоративне підсвічування будівель.

Вуличні ліхтарі функціюватимуть за принципом «два через один»: дві третини обладнання залишатимуться активними, а кожна третя світлоточка буде вимкнена. За попередніми розрахунками, це дозволить місту споживати на 30% менше електрики, забезпечуючи базовий рівень видимості. Нові правила діятимуть у всіх районах Львова, крім центру, де часткове відключення неможливе через технічні особливості мережі.

Додатково комунальні служби припиняють підсвічування фасадів будинків і храмів. Мерія звернулася до підприємців із проханням вимкнути яскраві рекламні вивіски та мінімізувати освітлення торгівельних залів, особливо у пікові години — з 18:00 до 22:00.

Зазначимо, з 16 січня аналогічні обмеження запровадили в Києві за рішенням Ради оборони міста: архітектурно-декоративне освітлення столиці не вмикатимуть, інтенсивність вуличних ліхтарів знизять до 20% потужності, а на ділянках, де технічно неможливо зменшити яскравість, працюватиме лише половина світильників. Схожі заходи із заощадження електроенергії діють і в інших містах, зокрема в Тернополі, Чернівцях і Вінниці.