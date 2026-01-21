«Війна світів» і «Білосніжка» очолили список найгірших фільмів року від «Золотої малини — 2026»

Оголосили номінантів 46-ї сатиричної премії «Золота малина» (Razzie Awards), яка традиційно відзначає сумнівні здобутки у кінематографі. Цього року головними претендентами на звання «найгірших» стали амбітні блокбастери, які не виправдали сподівань глядачів і критиків, пише Euronews.

За день до оголошення оскарівських номінацій організатори «Золотої малини» представили свій список. Лідерами за кількістю номінацій стали два гучних проєкти, які отримали по 6 згадок у різних категоріях.

Нова адаптація класики Герберта Веллса «Війна світів» від Amazon із Айс К'юбом у головній ролі викликала шквал обурення — критики називають стрічку «кінозлочином», від якого автор роману перевертається в труні.

Таку ж кількість номінацій зібрала ігрова «Білосніжка» від Disney. Стрічка претендує на звання найгіршого фільму, найгіршого ремейка та режисури, а категорію «найгірше екранне комбо» поповнили одразу всі сім гномів.

Співак Абель Тесфає (The Weeknd) отримав номінацію як найгірший актор за сольний проєкт «Поспішай у завтра», а організатори іронічно додали його до категорії «найгірше екранне комбо» разом із його «колосальним его».

Серед зірок першої величини під удар потрапили Джаред Лето за роль у фільмі «Трон: Арес», Мішель Єо за участь у проєкті «Зоряний шлях: Секція 31» та Наталі Портман за «Фонтан молодості». Крім того, на антипремію за найгірший екранний дует претендує Роберт Де Ніро у стрічці «Мудрі хлопці».

Переможців, які отримають традиційну пластикову ягоду вартістю $5, оголосять 14 березня — за день до церемонії вручення премії «Оскар».