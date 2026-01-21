Uklon відновлює цілодобову роботу в 19 містах України

З 22 січня 2026 року сервіс виклику авто та доставки Uklon відновлює роботу в режимі 24/7 ще у 16 містах України. Таке рішення ухвалено для підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці та забезпечення доступу до критичної інфраструктури, повідомила компанія.

Окрім Києва, Львова та Ужгорода, застосунки Uklon для драйверів та райдерів працюватимуть безперервно у таких містах:

Центр та Північ: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси

Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси Захід: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці

Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці Південь та Схід: Кам’янське, Одеса

Наразі для пересування в комендантську годину у цих містах все ще необхідна спеціальна перепустка, проте умови можуть змінюватися залежно від рішень обласних військових адміністрацій.

Відновлення роботи в комендантську годину має передусім гуманітарну мету. Водії-партнери, які мають перепустки, допомагатимуть містянам діставатися пунктів незламності та обігріву, медичних закладів і вокзалів.

Для додаткової підтримки вразливих категорій населення Uklon виділяє 3 мільйони гривень у вигляді промокодів. Ці кошти розподілять через органи місцевого самоврядування для забезпечення безкоштовних або пільгових поїздок до точок допомоги.

Сервіс поки що не працюватиме вночі у Буковелі, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові. Водночас компанія готова до діалогу з місцевою владою.