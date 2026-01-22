Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прокуратура Києва вимагає захистити історичний будинок на Бульварно-Кудрявській

Артем Черничко 22 січня 2026
Київська міська прокуратура позивається до адміністративного суду стосовно власників будівлі-пам’ятки на вулиці Бульварно-Кудрявській, 12. Власників частин споруди — фізичну особу та комерційну структуру — намагаються зобов’язати укласти охоронні договори.

Прокурори встановили, що власники пам’ятки архітектури місцевого значення ухиляються від виконання вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Відсутність охоронного договору унеможливлює належний захист об’єкта, його збереження та використання.

Житловий будинок на Бульварно-Кудрявській був зведений у 1877 році. Виконана у стилі пізнього класицизму, споруда є характерним зразком київської малоповерхової забудови другої половини XIX століття.

Будівля пов’язана з діяльністю провідних архітекторів того часу та ілюструє побут представників тодішнього середнього класу.

Метою позовів прокуратури є примусове укладення договорів з уповноваженим органом охорони культурної спадщини. Наразі Київський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі.

Зазначимо, наприкінці жовтня у будівлі за цією адресою сталася пожежа. Про це повідомляла спільнота «Спадщина Київ».

