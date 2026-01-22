Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Батько Мати Сестра Брат»: новий фільм Джармуша вийде в прокат у лютому — дивіться трейлер

Артем Черничко 22 січня 2026
537

26 лютого в українських кінотеатрах стартує показ нової картини Джима Джармуша «Батько Мати Сестра Брат». Кінодистриб'ютор «Артхаус Трафік» представив офіційний український трейлер стрічки, яка тріумфувала на Венеційському кінофестивалі.

«Батько Мати Сестра Брат» — це меланхолійна комедія, знята у формі триптиха. Кожна з трьох історій досліджує стосунки між дорослими дітьми та їхніми відстороненими батьками в різних куточках світу: на північному сході США («Батько»), у Дубліні («Мати») та в Парижі («Сестра Брат»).

Головні ролі у стрічці виконали Кейт Бланшетт («Тар»), Адам Драйвер («Дім Ґуччі»), Шарлотта Ремплінґ («Дюна»), Том Вейтс, Вікі Кріпс, Маїм Бялік, Індія Мур та Лука Саббат.

Нова робота Джима Джармуша — ключового режисера американського незалежного кіно («Мрець», «Патерсон», «Виживуть тільки коханці») — увійшла до списків найкращих фільмів 2025 року за версією BBC та журналу Sight & Sound.

Світова премʼєра відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм здобув головну нагороду — «Золотого лева». В Україні картину вперше презентували в межах 9-го кінофестивалю «Київський тиждень критики».

Наразі рейтинг стрічки на Rotten Tomatoes становить 82%, а на Metacritic — 76 балів. Видання The Hollywood Reporter описує стрічку як «унікальний портрет сімей та їхніх слабкостей, чудово зіграний винятковим акторським складом». The Guardian назвала роботу Джармуша «чарівним фільмом, яким варто насолоджуватися», а IndieWire стверджує, що цією картиною «захоплювався б Девід Лінч».

Для створення фільму Джармуш залучив своїх постійних співавторів: це оператори Фредерік Елмс («Синій оксамит») та Йорік ле Со («Маленькі жінки»), а також монтажер Аффонсу Гонсалвіш, відомий співпрацею з Тоддом Гейнсом та Хлоєю Чжао.

Мітки
Новини
Читайте також
Arctic Monkeys випустили нову пісню для збору коштів дітям, постраждалим від війни в Україні Філ Коллінз розповів про проблеми зі здоров'ям, через які йому довелось припинити концерти «Грішники» б’ють рекорди: оголошено номінантів на «Оскар-2026» Apple створює ШІ-шпильку з камерами й мікрофонами
Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.