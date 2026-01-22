«Грішники» б’ють рекорди: оголошено номінантів на «Оскар-2026»

Академія кіномистецтв оголосила цьогорічних претендентів на премію «Оскар». Абсолютним лідером стала вампірська сага «Грішники» Раяна Куглера, яка отримала рекордні 16 номінацій, обійшовши досягнення «Титаніка» та «Ла-Ла Ленду». Слідом із 13 номінаціями йде політична драма «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона.

Зазначимо, нова стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» не потрапила до списку номінантів у жодній із двох категорій, де вона могла бути представлена: «Найкращий документальний повнометражний фільм» та «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Церемонія нагородження відбудеться 15 березня, ведучим удруге стане Конан О'Браєн.

Ось перелік основних номінацій.

Найкращий фільм

Найкраща режисура

Хлоя Чжао — «Гамнет»

Джош Сафді — «Марті Супрім. Геній комбінацій»

Пол Томас Андерсон — «Одна битва за іншою»

Йоахім Трієр — «Сентиментальна цінність»

Раян Куглер — «Грішники»

Найкраща чоловіча роль

Тімоті Шаламе — «Марті Супрім. Геній комбінацій»

Леонардо Ді Капріо — «Одна битва за іншою»

Ітан Гоук — «Блакитний місяць»

Майкл Б. Джордан — «Грішники»

Вагнер Моура — «Секретний агент»

Найкраща жіноча роль

Джессі Баклі — «Гамнет»

Роуз Бірн — «Я не залізна»

Кейт Гадсон — «Пісня любові»

Рената Реінсве — «Сентиментальна цінність»

Емма Стоун — «Бугонія»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Бенісіо Дель Торо — «Одна битва за іншою»

Джейкоб Елорді — «Франкенштейн»

Делрой Ліндо — «Грішники»

Шон Пенн — «Одна битва за іншою»

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальна цінність»

Найкраща жіноча роль другого плану

Елль Фаннінг — «Сентиментальна цінність»

Інга Ібсдоттер Ліллеас — «Сентиментальна цінність»

Емі Мадіган — «Зброя»

Вунмі Мосаку — «Грішники»

Теяна Тейлор — «Одна битва за іншою»

Найкращий оригінальний сценарій

«Блакитний місяць»

«Це був просто нещасний випадок»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкращий адаптований сценарій

«Бугонія»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Одна битва за іншою»

«Потяг у снах»

Найкращий документальний повнометражний фільм

«Алабамське рішення»

«Побач мене у гарному світлі»

«Прорізаючи каміння»

«Містер Ніхто проти Путіна»

«Ідеальний сусід»

Найкращий міжнародний повнометражний фільм