Південна Корея першою у світі ухвалила закон про безпеку ШІ

Південна Корея офіційно запровадила регуляторну базу для боротьби з дезінформацією та дипфейками, ставши першою країною, що прийняла настільки масштабне законодавство у сфері ШІ. Про це пише Yonhap.

22 січня набув чинності «Основний закон про розвиток штучного інтелекту та створення основи для довіри» (AI Basic Act). Компанії зобов’язані вживати жорстких заходів проти поширення недостовірного контенту. Уряд зможе проводити розслідування та накладати штрафи за порушення.

До категорії «ШІ високого ризику» належать моделі, що впливають на безпеку та повсякденне життя людей (наприклад, ШІ для підбору персоналу, банківського кредитування чи медичних консультацій). Користувачів обов’язково мають попереджати, що вони взаємодіють із алгоритмом.

Весь контент, створений ШІ, повинен мати спеціальне маркування. Це базовий запобіжний захід проти зловживання технологіями дипфейків.

Такі компанії, як OpenAI та Google, що мають значні доходи або понад 1 мільйон користувачів у Кореї, зобов’язані мати офіційного місцевого представника.

«Запровадження водяних знаків — це мінімальний бар'єр для запобігання негативним наслідкам від зловживання технологіями штучного інтелекту», — зазначили в уряді країни.

За порушення норм закону передбачено штрафи у розмірі до 30 мільйонів вон (близько $20 тисяч). Уряд оголосив про річний пільговий період, щоб приватний сектор встиг адаптуватися до нових правил без фінансових втрат.

Водночас закон спрямований не лише на обмеження, а й на розвиток: міністр науки зобов’язаний кожні три роки представляти оновлену стратегію підтримки індустрії ШІ в країні.