У Мілані під час Олімпіади відкриють доступ до стінопису Леонардо да Вінчі

До зимових Олімпійських ігор 2026 року Мілан відкриє для відвідувачів обмежений доступ до незавершеної роботи Леонардо да Вінчі у замку Сфорца. Велетенський розпис стін та стелі, який протягом століть був прихований під шарами штукатурки, наразі перебуває на реставрації, пише Artnet.

З 7 лютого до 14 березня відвідувачі зможуть піднятися на 6-метрові ліси в залі Sala delle Asse, щоб побачити роботу реставраторів зблизька. Після цього об'єкт знову закриють на 18 місяців для завершення робіт.

Стінопис був розпочатий близько 1498 року на замовлення герцога Людовіко Сфорца. На ньому зображено переплетені лози, навіс із 16 дерев, а також монохромні малюнки коріння та скель. Через французьке вторгнення 1499 року митець залишив місто, а замок згодом використовували для військових потреб, через що розпис зафарбували.

Сліди оригіналу знайшли лише наприкінці XIX століття. Зараз фахівці очищують поверхню від солей за допомогою японського рисового паперу та демінералізованої води.

Окрім доступу до самої зали, у замку Сфорца підготували інші заходи. У панорамних залах представлять історію Sala delle Asse та роль Леонардо при дворі Сфорца. А з 21 січня відкриється оновлена зала, присвячена «леонардескам» — учням та послідовникам майстра.

За словами радника з питань культури Мілана Томмазо Саккі, ця ініціатива дозволить громадськості заново відкрити тривалий зв'язок між Леонардо да Вінчі та містом.