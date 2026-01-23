Netflix закриває лайфстайл-шоу Меган Маркл через провальні рейтинги

Другий сезон лайфстайл-проєкту герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган» (With Love, Meghan) продемонстрував украй низькі показники переглядів. За період із липня по грудень 2025 року шоу посіло 1124-те місце у рейтингу Netflix. Через це шоу, ймовірно, закриють, пише The Guardian.

За звітний період восьмисерійний проєкт зібрав 2 мільйони переглядів. Це значно менше за показники першого сезону, який залучив 5,3 мільйона глядачів. Програма поступилася у популярності навіть старим серіалам, як-от «Абатство Даунтон», та дитячій анімації.

Критики зустріли шоу негативно. The Guardian назвало проєкт «болісно надуманим», а The Times охарактеризувало програму як «нестерпну й неактуальну».

Зйомки проходили в орендованому будинку в Монтесіто, Каліфорнія. У програмі Меган Маркл готувала їжу та спілкувалася з друзями, серед яких були Кріссі Тейген та Тан Франс. Вихід сезону супроводжувався розширенням асортименту бренду герцогині As Ever, зокрема додаванням до лінійки мармеладу.

За даними інсайдерів Page Six, шоу не буде продовжено на третій сезон. Повідомляється, що сама Меган назвала виробництво серіалу «великою роботою». Хоча обговорювалася можливість виходу святкових спецвипусків, наразі жодних нових епізодів у розробці немає.

Цей проєкт був частиною п’ятирічного контракту подружжя Сассекських із Netflix вартістю близько $100 мільйонів. Попри успіх документального серіалу «Гаррі та Меган» на старті співпраці, наступні проєкти пари, такі як Heart of Invictus та Polo, мали труднощі з охопленням аудиторії.