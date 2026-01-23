Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лайза Мінеллі випустила перший трек за 13 років — у записі використали ШІ

Артем Черничко 23 січня 2026
850

Американська акторка та співачка Лайза Мінеллі повернулася до музики після 13-річної паузи. 79-річна артистка представила танцювальний трек у стилі діп-хаус під назвою Kids, Wait Til You Hear This. Композиція отримала ту саму назву, що й майбутні мемуари зірки, пише The Guardian.

Особливістю релізу стало використання інструментів штучного інтелекту від компанії ElevenLabs. На своїй сторінці у фейсбуці Мінеллі підкреслила, що ШІ залучили лише для створення аранжування, тоді як вокал залишився автентичним.

«Ми використовували аранжування ШІ, а не вокал ШІ. Усі вигуки у треку — мої! Я ніколи не дозволю копіювати чи клонувати свій голос», — наголосила співачка.

Мінеллі додала, що її зацікавила ідея використання нових інструментів як засобу вираження, що не замінює самого митця, а допомагає йому володіти власним продуктом.

Трек увійшов до спеціальної збірки музики, створеної або модифікованої за допомогою ШІ. Окрім Мінеллі, у проєкті взяв участь Арт Гарфанкел. У своїй композиції Authorship він зачитав уривок із мемуарів під акомпанемент ШІ-піаніно. За словами артиста, технології лише «відчиняють нові двері», поки людина залишається в центрі творчого процесу.

Позитивне ставлення ветеранів сцени до штучного інтелекту контрастує із загальними настроями в індустрії. Наразі більшість музикантів та експертів висловлюють занепокоєння, що ШІ-технології можуть позбавити людей робочих місць або використовувати їхні голоси без належної компенсації.

Мітки
Новини
Читайте також
У Франції запуск вагонів «без дітей» викликав хвилю обурення У Житомирі збираються утеплити мозаїку на дитсадку Учені створили смарт-намисто, що допомагає відновити мовлення після інсульту «‎Тут люди притомні, на відміну від Штатів»: Джеймс Кемерон пояснив, чому переїхав до Нової Зеландії
Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.