У Нідерландах пограбували Музей срібла — викрадено всю колекцію

Артем Черничко 23 січня 2026
У нідерландському місті Дусбург двоє грабіжників викрали повну колекцію срібних виробів із Музею срібла, розташованого в соборі XIII століття. Злочин стався вранці 22 січня, пише ARTnews.

Зловмисники зламали двері музею, скориставшись ломом, та розтрощили вітрини. Загалом вони поцупили понад 300 експонатів, ринкову вартість яких оцінюють у десятки тисяч доларів. Злодії не чіпали лише керамічні вироби з тимчасової експозиції.

Адміністрація закладу болісно відреагувала на пограбування. «Музей срібла в Дусбурзі порожній. Руйнування величезні. Відчай безмежний», — йдеться в соцмережах музею.

Колекція складалася з предметів, якими колись користувалася європейська еліта. Особливу цінність мав срібний набір для гірчиці з гербом Дусбурга — міста, що історично відоме виробництвом цієї приправи. Серед втраченого — унікальна колекція гірчичниць XVIII–XX століть, зібрана засновником музею Мартіном де Клейном.

Керівник музею Ернст Бусвельд зазначив, що справжня вартість експонатів значно перевищує ціну металу, оскільки вони є частиною культурної спадщини.

Фото: Zilvermuseum Doesburg
