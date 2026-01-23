У Франції запуск вагонів «без дітей» викликав хвилю обурення

Французька державна залізниця (SNCF) опинилася в центрі скандалу після запуску нового першого класу Optimum Plus на швидкісних поїздах TGV між Парижем і Ліоном. Головною особливістю сервісу стала заборона на проїзд дітей віком до 12 років, пише Euronews.

Клас Optimum Plus замінив колишній Business Première на початку січня. У правилах бронювання квитків зазначено: «Щоб гарантувати максимальний комфорт, діти не допускаються». SNCF пояснює, що пропозиція орієнтована на бізнес-клієнтів, які потребують персоналізованої допомоги, гнучкості та тиші під час подорожі.

Рішення залізниці викликало жорстку критику з боку громадськості та медіа. Ведучі подкасту Les Adultes de demain («Дорослі завтрашнього дня») заявили про дискримінацію, коли компанія підтримує політику «без дітей», виключаючи їх замість створення спеціальних умов для родин.

Деякі експерти пов’язали це рішення з падінням народжуваності у Франції. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що тварини можуть подорожувати цими вагонами за плату у 10 євро, на відміну від дітей.

Уповноважена з питань дітей Сара Ель Хаірі назвала ситуацію «шокуючою», зазначивши, що не можна створювати враження, ніби комфорт дорослих залежить від відсутності дітей.

У відповідь на критику залізниця наголосила, що діти залишаються бажаними гостями в поїздах. Речник компанії пояснив, що обмеження діє лише у будні дні та охоплює лише 8% від загальної кількості місць, тоді як у вихідні поїзди повністю доступні для пасажирів будь-якого віку. Він також зауважив, що подібна заборона роками діяла у попередньому класі Business Première і дотепер не викликала жодних нарікань.