У Києві покажуть оскароносну драму «Зона інтересу» до Дня пам’яті жертв Голокосту

Артем Черничко 23 січня 2026
У київському кінотеатрі «Жовтень» 27 січня відбудеться спеціальний показ фільму студії А24 «Зона інтересу». Подія приурочена до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Показ організовують Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» та кінокомпанія «Артхаус Трафік» спільно з кінотеатром «Жовтень».

Історична драма Джонатана Ґлейзера заснована на однойменному романі Мартіна Еміса про коменданта концтабору «Аушвіц» Рудольфа Гьосса. У центрі сюжету — подружжя, яке облаштовує ідеальний сімейний побут: просторий дім, доглянутий сад та затишні вечори з дітьми. Цей світ схований за високим парканом, що відділяє їхній «рай» від концентраційного табору по сусідству.

Головні ролі виконують Сандра Гюллер («Анатомія падіння») та Крістіан Фрідель («Вавилон-Берлін»).

Світова прем’єра стрічки відбулася в Каннах 2023 року, де вона отримала Гран-прі та приз ФІПРЕССІ. Фільм став лауреатом двох премій «Оскар» («Найкращий міжнародний повнометражний фільм» та «Найкращий звук»), отримав дев’ять номінацій на BAFTA та три на «Золотий глобус». Провідні світові медіа, серед яких BBC та Rolling Stone, визнали стрічку шедевром.

